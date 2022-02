Voleibol. "Negra" dá triunfo ao Benfica diante do Sporting

Com este resultado, o Sporting eleva para três a série de derrotas nesta segunda fase depois de ter tropeçado diante da Académica de Espinho (3-2) e Leixões (3-0), e simultaneamente para seis os jogos sem vencer frente ao Benfica (nos quais se incluem os três jogos à melhor de cinco da meia-final do campeonato da época passada). O último triunfo dos "leões" remonta a 7 de março de 2021, na final da Taça de Portugal (3-1).Muito longe de ser um jogo bem jogado, foi valendo ao longo dos cinco parciais a incerteza no resultado. Incerteza essa marcada pelos sucessivos erros nos serviços, receção, no bloco e no ataque das duas equipas.

Na "negra", que é um "set" mais curto, a equipa que cometer menos erros está mais perto de vencer. Foi precisamente isso que o Benfica fez. Embora, à semelhança de todo o jogo, a incerteza se tenha mantido no marcador, o ponto André Lopes, que fez o Benfica saltar para a frente (13-12), fazia adivinhar o desfecho do jogo que acabou confirmado por um serviço defeituoso do Sporting onde a bola acabou na rede (15-13).