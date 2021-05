Voleibol. Portugal aponta à qualificação na Liga Europeia

A estreia de Portugal na prova foi adiada de sexta-feira para sábado, devido ao cancelamento de voos para Minsk, na sequência das recomendações da União Europeia para evitar o espaço aéreo bielorrusso, após o desvio de um avião da Ryanair, em que seguia o ativista Román Protasevich.O encontro com a Bielorrússia, agendado para sexta-feira, mas adiado devido à impossibilidade de a seleção portuguesa chegar a Minsk a tempo, será disputado na segunda-feira, pelas 12h00 (hora de Lisboa).”, disse o selecionador Hugo Silva.O primeiro torneio decorre em Minsk, de sexta-feira a segunda-feira, e o segundo em Santo Tirso, em Portugal, de 4 a 6 de junho. O vencedor de cada um dos três grupos de qualificação apura-se para a "final four" com a anfitriã Bélgica (19 e 20 de junho).”, disse Hugo Silva.Portugal chega a Minsk com um apuramento imaculado para o Europeu2021, contando por vitórias os seis jogos realizados. Apenas a Bulgária também carimbou a qualificação invicta (embora com quatro jogos) e com dois triunfos sobre a Bielorrússia (3-2 e 3-1), que integrava o grupo e também se apurou.”, reconheceu o selecionador.

A seleção nacional disputou pela última vez a Golden League em 2018, ano em que se qualificou para a "final four" e em que terminou na quarta posição. O pódio foi constituído pela Estónia (1.º), República Checa (2.º) e Turquia (3.º).