Voleibol: Portugal inicia Liga de Ouro com triunfo sobre Espanha

Num primeiro 'set' que começou equilibrado e com ambas as equipas a servir em suspensão, foi quando o 'seis' de Hugo Silva passou a servir colocado que o resultado passou a pender para as cores nacionais, chegando ao primeiro tempo técnico com quatro pontos de vantagem.



Até final, o controlo permitiu vencer com tranquilidade o primeiro 'set', terminando com 25-18, depois de uma ténue recuperação espanhola.



Uma aposta bem-sucedida nos serviços em força e uma resposta quase sempre sofrível da defesa baixa espanhola abriu as portas ao triunfo no segundo parcial ao seis português, que acabou por vencer por 25-20 um parcial em que nunca esteve em desvantagem.



O terceiro 'set' mostrou uma Espanha a acertar, finalmente, no serviço em força, facto que causou problemas à seleção lusa, que, apesar da boa réplica na parte final do parcial, reduzindo de 17-22 para 22-24, acabou castigada com um serviço de Alexandre Ferreira que terminou na rede.



O quarto parcial acabou por ser o espelho do 'peso' que os irmãos Ferreira têm no 'seis' nacional, apontando 15 dos 25 pontos de Portugal, que começou, assim, com o pé direito a participação na prova.



Quarta-feira, em Guadalajara, será a vez de Espanha receber a equipa lusa, na segunda jornada do agrupamento.



- Hugo Silva (selecionador de Portugal): "O que fez hoje a diferença é algo que há algum tempo não acontecia nesta seleção que é ter jogadores que querem estar aqui. O ambiente tem de ser saudável na seleção nacional.



É normal que o Marco e o Alexandre tenham o seu peso nesta seleção. São os jogadores mais experientes e estão habituados a ter muito jogo e a decidir para a sua equipa. A sua importância pode ajudar a equipa a crescer.



A equipa esteve muito bem coletivamente, fez uma boa gestão do jogo e não houve destaques individuais".