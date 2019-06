Voleibol. Portugal perde com o Canadá na Liga das Nações

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Jun, 2019, 07:55 / atualizado em 02 Jun, 2019, 07:55 | Outras Modalidades

No encontro entre as seleções derrotadas na ronda de estreia na Liga das Nações, o Canadá, que na sexta-feira perdeu com a Bulgária (3-1), venceu Portugal, derrotado pela Argentina (3-0), pelos parciais de 25-20, 25-23 e 25-16.



Portugal perdeu frente a um adversário direto na luta pela permanência na Liga das Nações, que é disputada por 16 seleções, sendo que 12 são "fixas", dado que estão sempre qualificadas para a competição, e quatro são as "desafiadoras".



Na presente edição da prova, Portugal, Canadá, Bulgária - adversário na jornada de encerramento do grupo este domingo - e Austrália, são as seleções "desafiadoras". A pior classificada das "desafiadoras" desce à Golden European League.



O torneio argentino é o primeiro de cinco em que Portugal vai participar na fase regular da Liga das Nações, a realizar de forma consecutiva todas as semanas, de sexta-feira a domingo, um dos quais no Multiusos de Gondomar.