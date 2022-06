Voleibol. Portugal perdeu com a Turquia

Depois de ter respondido ao domínio turco no primeiro "set" com um segundo parcial em que esteve sempre na liderança, Portugal perdeu o terceiro, o mais desequilibrado, e usufruiu de uma vantagem de seis pontos no quarto (10-4), antes de sofrer a reviravolta e de ver a derrota consumada com parciais de 21-25, 25-21, 17-25 e 24-26.A formação lusa é agora segunda classificada entre as três equipas do grupo, à frente da Eslováquia, que derrotou no primeiro jogo, por 3-0, e atrás da Turquia, que venceu os dois encontros disputados e recebe Portugal no domingo, em Trabzon, a partir das 14h00 (hora em Lisboa).