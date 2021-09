Voleibol. Portugal procura histórica chegada aos `quartos` frente aos Países Baixos

Depois da qualificação invicta para o Europeu2021 e de ter superado, pela primeira vez, a fase de grupos, numa `poule` que contava com a bicampeã mundial Polónia e a campeã europeia Sérvia, Portugal disputa com os Países Baixos a passagem aos quartos de final.

Portugal assegurou a inédita presença nos `oitavos` com a quarta posição do Grupo A, que decorreu em Cracóvia, com vitórias frente à Bélgica (3-2) e à Grécia (3-1) e derrotas com a anfitriã Polónia (3-1), Ucrânia (3-2) e Sérvia (3-1).

O selecionador nacional, Hugo Silva, admitiu, em declarações à agência Lusa, que só com "entrega máxima", "inspiração" e "a jogar no limite" é que será possível vencer a seleção dos Países Baixos, que tem no oposto Nimir Abdel-Aziz o jogador que "faz a diferença".

Os jogos dos oitavos de final do Europeu2021 decorrem em Gdansk e em Ostrava, na República Checa, depois de uma primeira fase repartida por quatro países: Polónia (Grupo A), Republica Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D).

Os melhores registos de Portugal aconteceram nas edições, a convite, de 1948, em que foi quarto, e 1951, sétimo (com número reduzido de equipas). Depois de um longo interregno, Portugal voltou a participar em 2005, tendo ficado em 10.º, após o que foi 14.º em 2011 e 20.º em 2019 (já com 24 seleções).