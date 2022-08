Voleibolista argentino Brian Melgarejo contratado pelo Sporting

"Estou muito entusiasmado para representar este clube tão importante e conhecido a nível mundial. Espero poder fazê-lo da melhor maneira", disse o jogador, de 27 anos, citado pelo Sporting, assinalando as suas referências, por admirar o ex-‘leão’ Cristiano Ronaldo.



Na carreira, e antes do UPCN Vóley Club, Brian Melgarejo jogou nas equipas do Ciudad Voley, CD Morón Voley, Monteros Vóley Club, Libertad Burgi Vóley e Bolívar Voley na Argentina.



Outro reforço, e também zona 4, para a equipa orientada por Gersinho é o do brasileiro Pedro Cardoso, de 30 anos, e que na última época jogou na Fonte do Bastardo.



Pedro Cardoso fez o percurso nos brasileiros do Sesi, antes de jogar nos norte-americanos do Grand View Vikings durante quatro épocas, regressando ao Brasil para representar o JF Volei e o VôleiItapetininga. Seguir-se-ia nova experiência no estrangeiro, em 2020/21, nos franceses do St.Quentin.



O Sporting foi campeão nacional de voleibol pela última vez em 2017/18, na época em que voltou a ter a modalidade, mas já nas últimas três temporadas o título foi conquistado pelo rival Benfica, tricampeão nacional.