Volta a Espanha em bicicleta de 2023 arranca em Barcelona

Numa cerimónia realizada no Museu Olímpico, o diretor da Volta a Espanha, Javier Guillén, e o vice-presidente da autarquia, Jaume Collboni, anunciaram o acordo para que a cidade de Barcelona volte a receber a partida a prova.



Esta será a segunda vez que a capital catalã vai acolher a partida da Vuelta, depois de já ter acontecido em 1962.



Já a edição deste ano de 2022, que vai decorrer entre 19 de agosto e 11 de setembro, vai ter início na cidade holandesa de Utrecht, que vai receber um contrarrelógio por equipas.



A 77.ª edição da Vuelta vai ter ainda mais duas etapas nos Países Baixos, a segunda, com partida em 's-Hertogenbosch e chegada a Utrecht, e a terceira, que vai começar e terminar em Breda.



No total, a Volta a Espanha vai passar por 34 municípios holandeses ao longo de três etapas.



Utrecht deveria ter recebido o arranque da Vuelta em 2020, mas o percurso acabou por ser alterado devido à pandemia de covid-19.



O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conquistou as três últimas edições da Volta a Espanha em bicicleta.