Volta a França. Chris Froome corre na equipa Israel Start-Premier Tech

Froome, que venceu quatro vezes a Volta a França, duas a Volta a Espanha e uma Volta a Itália, foi confirmado no alinhamento da equipa para o Tour, depois de ter abandonado o Critério Dauphiné devido a doença.



"Estou muito feliz por partir para a Volta a França para 10.ª vez. Trabalhei muito duro este ano e estou ansioso para dar tudo. Temos um grande grupo de ciclistas na equipa e mal posso esperar pelo início da batalha em Copenhaga", disse Froome, citado pela equipa.



O ciclista britânico, de 37 anos, tem procurado recuperar a competitividade nos últimos anos, depois de uma grave queda em 2019.



A equipa vai ser liderada pelo dinamarquês Jakob Fuglsang, que terminou recentemente a Volta à Suíça em terceiro, com o ciclista a mostrar-se feliz por começar a Volta a França no seu país.



"Começar o Tour no meu país é uma experiência única na vida para mim. Trabalhei muito e acredito que o meu momento de forma é o que devia ser nesta altura. O Tour é sempre imprevisível, mas quero deixar a minha marca na corrida", defendeu.



Para além de Fuglsang e Froome, a equipa vai também contar com Michael Woods, Daryl Impei, Simon Clarke, Hugo Houle, Krists Neilands e Omer Goldstein.



O diretor desportivo Kjell Carlström afirmou que o principal objetivo da equipa é vencer uma etapa, deixando em aberto a possibilidade de lutar por alguma das camisolas, como aconteceu na edição passada, com Michael Woods na luta pela camisola da montanha.



A Volta a França arranca em 01 de julho em Copenhaga, capital da Dinamarca, e termina em 24 de julho em Paris.