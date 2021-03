Volta a França em bicicleta de 2023 vai partir de Bilbau

Esta vai ser a segunda vez que o Tour vai partir do País Basco, depois de em 1992 ter tido início em San Sebastián.Em 2023, a "Grande Boucle" vai começar com uma etapa com partida e chegada a Bilbau, a capital da Biscaia, de onde vai partir a segunda tirada, que terá a meta instalada na província de Álava.A próxima edição do Tour arranca em Brest, na Bretanha, em 26 de junho, e a de 2022 em Copenhaga, depois do adiamento desta partida, por um ano, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.Desta forma, a Volta a França vai ter duas partidas seguidas do estrangeiro, tal como ocorreu em 2014, em Yorkshire, em Inglaterra, e em 2015, em Utrecht, nos Países Baixos.

Bilbau nunca acolheu o Tour, apesar da tradição basca na prova, nomeadamente, nas zonas pirenaicas, e vai receber a 25.ª partida do Tour no estrangeiro, desde a sua criação, em 1903, numa lista encabeçada pelos Países Baixos, com seis, seguida de Bélgica e Alemanha, com cinco e quatro partidas, respetivamente.