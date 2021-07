Volta a França. Matej Mohoric `bisa` na 19.ª etapa, Tadej Pogacar mantém distâncias na geral

O campeão esloveno de fundo, que já tinha vencido a sétima etapa, isolou-se nos derradeiros 26 quilómetros da ligação de 207 entre Mourenx e Libourne, para cumprir a tirada em 04:19.17 horas e deixar a 58 segundos o francês Christophe Laporte (Cofidis) e o dinamarquês Casper Pedersen (DSM), respetivamente segundo e terceiro.

Tadej Pogacar, que concluiu a etapa no pelotão a mais de 20 minutos do vencedor, manteve as diferenças para o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), segundo a 05.45 minutos, e para o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), terceiro, a 05.51.

O camisola amarela tem o derradeiro teste à sua liderança no sábado, no contrarrelógio de 30,8 quilómetros entre Libourne e Saint-Emilion, que vai definir a classificação geral final da 108.ª Volta a França, antes da festa dos vencedores, no domingo, em Paris.