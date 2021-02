Volta a Itália começa com contrarrelógio em Turim em 8 de maio

A segunda etapa, destinada aos velocistas, ligará Stupinigi a Novara, com 173 quilómetros de extensão, e a terceira Biella a Canale (187 quilómetros), ainda na região do Piemonte, situada no norte de Itália.



“O Giro voltará a Piemonte na última semana, com uma chegada inédita ao cume em Alpe di Mera (19.ª etapa) e uma partida em Verbania”, referem os promotores da prova, que pretende comemorar o 160.º aniversário da unificação italiana.O britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS), vencedor em 2020, numa edição em que João Almeida (Deceuninck-QuickStep) ficou em quarto, tendo subido ao pódio final com outro português, Rúben Guerreiro (Education First), vencedor da montanha, anunciou que não vai defender o título.Geoghegan Hart, de 25 anos, que reconheceu que o Giro “foi uma grande experiência”, optou por estrear-se na Volta a França, que arranca em 26 de junho, e participar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19.