Volta a Portugal: António Costa destaca "grande dia" do ciclismo português

“Parabéns a Amaro Antunes e à W52-FC Porto pela vitória nesta edição especial da carismática Volta a Portugal em bicicleta. Felicitações também a João Almeida que veste a camisola rosa em Itália. Um grande dia para o ciclismo português”, escreveu o primeiro-ministro na sua conta oficial na rede social Twitter.



Amaro Antunes sagrou-se hoje vencedor, pela primeira vez, da Volta a Portugal em bicicleta, sucedendo ao seu companheiro de equipa João Rodrigues no palmarés da prova rainha do calendário nacional.



O ciclista da W52-FC Porto deixou o seu colega galego, Gustavo Veloso, na segunda posição, a 42 segundos, e o compatriota Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) na terceira, a 52.



Já João Almeida tornou-se hoje, aos 22 anos, o segundo português a vestir a camisola rosa do Giro, repetindo 31 anos depois o feito de Acácio da Silva.



O jovem das Caldas da Rainha conseguiu subir ao topo da Volta a Itália no Monte Etna, o mesmo local onde Acácio da Silva, em 22 de maio de 1989, tinha vestido a ‘maglia rosa’.



João Almeida ascendeu à liderança após a terceira etapa, que foi ganha pelo equatoriano Johnatan Caicedo (Education First).



Almeida tem o mesmo tempo de Caicedo na geral, mas tem vantagem nos centésimos de segundo do contrarrelógio da primeira etapa.