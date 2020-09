Volta a Portugal: Ciclista Nigel Ellsay fraturou a coluna e ossos do rosto

A mesma fonte indicou à agência Lusa que “o ciclista fraturou ossos da face e a coluna vertebral, tendo sido intervencionado de imediato no Hospital de Paredes”, não havendo informações sobre o seu estado.



O outro acidentado na queda, verificada no decorrer da segunda etapa da prova, que foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, sofreu um traumatismo cranioencefálico, mas está estável, precisou a mesma fonte.



Ellsay embateu no bandeira amarela, que fazia sinalização apeado, nos quilómetros iniciais da segunda tirada, numa fase em que a corrida ia a mais de 60km/h, com ambos a serem transportados para o hospital.



À partida da segunda etapa, que ligou Paredes ao alto da Senhora da Graça, no total de 167 quilómetros, alinharam os 98 ciclistas inscritos nesta Volta a Portugal, com Nigel Ellsay a ser o primeiro desistente.