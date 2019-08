Volta a Portugal: Jóni Brandão penalizado em 10 segundos

Comentários 03 Ago, 2019, 16:09 | Outras Modalidades

Brandão, que seguia no terceiro posto da geral individual, a sete segundos do camisola amarela, o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto), passa a ficar a 17, caindo para o 10.º lugar.



A situação reporta a uma das assistências por avarias na bicicleta em que o chefe de fila da Efapel se aproximou carro de apoio na segunda etapa, que ligou, na sexta-feira, a Marinha Grande a Santo António dos Cavaleiros, em Loures, e na qual terminou em quarto lugar.



A decisão do Colégio de Comissários, presidido pelo belga Laurent Idelot, implica ainda uma multa para o ciclista de 29 anos, que perde quatro pontos nessa classificação secundária, e para o mecânico da Efapel.



Em declarações à Lusa, o líder da equipa, Carlos Pereira, considerou esta uma decisão "completamente injusta".



"O Jóni trocou de bicicleta três vezes nos últimos 80 quilómetros, o presidente dos comissários entendeu que numa das vezes houve auxílio e aplicou os 10 segundos. Não acho correto, e este critério, se é aplicado a ele, terá de ser aplicado a muita gente", atirou, à partida para a terceira etapa, entre Santarém e Castelo Branco.



Na opinião do responsável, esta decisão, da qual não há possibilidade de recurso, é uma injustiça para um corredor "correto e sério, que luta diariamente para não perder tempo", e espera que seja possível "provar" outras infrações similares no pelotão.