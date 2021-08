Volta: Amaro Antunes é o último a sair para o prólogo

O prólogo de 5,4 quilómetros que marca o arranque, na quarta-feira, da 82.ª Volta a Portugal em bicicleta, em Lisboa, vai começar às 15:20, terminando cerca de duas horas depois, com a prestação do português Amaro Antunes (W52-FC Porto).