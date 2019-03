Volta ao Alentejo: Enrique Sanz vence primeira etapa e é o primeiro líder

Lusa Comentários 20 Mar, 2019, 16:52 | Outras Modalidades

No final da ligação mais longa da prova, num total de 208,1 quilómetros, Sanz impôs-se ao ‘sprint’ e venceu em 5:06.43 horas, o mesmo tempo do português Luís Mendonça (Rádio Popular-Boavista) e do espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), segundo e terceiro, respetivamente.



Na quinta-feira corre-se a segunda etapa, entre Mértola e Odemira, num percurso de 182,8 quilómetros.