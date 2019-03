Volta ao Alentejo: Sanz `voa` para novo triunfo e mantém a amarela vestida

Lusa Comentários 21 Mar, 2019, 17:18 | Outras Modalidades

Após o triunfo na véspera, em Moura, Sanz voltou a ser o mais forte na chegada ao 'sprint', novamente antecedido por uma subida na aproximação à meta, cumprindo em 4:07.02 horas os 182,8 quilómetros entre Mértola e Odemira.



Os compatriotas Raul Alarcón (W52-FC Porto) e Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano) ainda tentaram impedir novo triunfo do basco, mas não o conseguiram, numa etapa corrida a altíssima velocidade (44,399 km/h).



"Mais uma vitória. A equipa trabalhou bem, o Raul (Alarcón) tentou e pensei que não conseguia ganhar", assumiu Sanz, que somou o terceiro triunfo em Portugal -- apenas tem mais um como profissional.



Apesar da segunda vitória em dois dias, Sanz admite que será difícil lutar pela vitória final, mas que tem companheiros de equipa que o podem fazer.



Na classificação geral, definida pelos pontos, uma vez que os primeiros classificados têm todos o mesmo tempo, Sanz manteve os dois companheiros de pódio, embora Vicente García de Mateos tenha ultrapassado o português Luís Mendonça (Rádio Popular-Boavista), vencedor da 'Alentejana' em 2018 e que agora é terceiro.



Depois de a Euskadi-Murias ter trabalhado quase toda a etapa, controlando sempre a fuga do dia, a W52-FC Porto pegou na corrida nos quilómetros finais e Alarcón ainda entrou na reta da meta na primeira posição, mas acabou por ser ultrapassado.



"A equipa trabalhou bem nos últimos quilómetros, entrámos fortes na subida e demos tudo. No fim, ganhou o Enrique Sanz, que foi o mais forte, e tenho de lhe dar os parabéns", disse o vencedor das duas últimas edições da Volta a Portugal, que garante estar em "boa condição física" para lutar pelo triunfo na 'Alentejana'.



Ao contrário da véspera, em que a fuga chegou a ter mais de sete minutos de avanço, os fugitivos do dia estiveram sempre controlados e a maior vantagem que conseguiram foi de cerca de três minutos.



Já no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, perto de Vila Nova de Milfontes, a menos de 30 quilómetros da meta, o espanhol Ibai Azurmendi (Euskadi), o suíço Cyrille Thiery (SRA) e o norte-americano Timothy Rugg (Bai-Sicasal-Petro Luanda) foram alcançados pelo pelotão, depois de mais de 120 quilómetros em fuga.



A subida final, na aproximação à meta, acabou por causar alguns cortes no pelotão, com os portugueses Henrique Casimiro (Efapel) e Tiago Machado (Sporting-Tavira), entre outros, a serem afetados e a perderem 24 e 33 segundos, respetivamente, que os poderão afastar da discussão da prova.



Na sexta-feira, corre-se a terceira etapa, entre Mértola e Odemira, num percurso de 176,5 quilómetros, que terá duas contagens de montanha de quarta categoria, mas que deverá voltar a ser disputada ao 'sprint' pelo pelotão.