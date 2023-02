Volta ao Algarve: Arnaud Démare falha prova por não ter recuperado da covid-19

“Reinício adiado. Depois de ter apanhado covid na semana passada, não recuperei e devo renunciar a colocar um dorsal na Volta ao Algarve”, lê-se na página oficial do ciclista francês.



Na segunda-feira, a lista dos pré-inscritos revelada pela organização da prova algarvia continha a inclusão de última hora de Arnaud Démare.



O sprinter francês, vencedor da classificação por pontos no Giro2020, de oito etapas na ‘corsa rosa’, duas no Tour e da Milão-Sanremo de 2016, já tinha visto o seu início de temporada adiado pelo cancelamento, devido ao sismo na Turquia, da Volta a Antalya, que se iria disputar de 09 a 12 de fevereiro



A 49.ª Volta ao Algarve decorre entre quarta-feira e domingo, arrancando em Portimão e terminando com um contrarrelógio nas ruas de Lagoa.