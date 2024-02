Volta ao Algarve. Daniel Martínez defende liderança

Após 103,4 quilómetros essencialmente planos, o pelotão encontra a contagem de montanha instalada em Alcaria, rumando, depois, a nova terceira categoria, desta feita em Faz Fato (148).Antes do sprint final, a meta volante de Vila Real de Santo António distribuirá segundos de bonificação ao quilómetro 167,6.O final da terceira tirada será a última oportunidade para os homens mais rápidos do pelotão, com a habitual chegada à Avenida Zeca Afonso, em Tavira, prevista para as 16h48, sendo expectável que Martínez não tenha problemas em segurar a amarela.O ciclista da BORA-hansgrohe é primeiro da geral, com quatro segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), segundo, e 12 face ao norte-americano Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), que fecha o pódio.A 50.ª Volta ao Algarve arrancou na quarta-feira, em Portimão, e termina no domingo, no alto do Malhão, com o colombiano a procurar a segunda vitória consecutiva na geral.