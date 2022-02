Volta ao Algarve. David Gaudu defende amarela em etapa plana

Depois de conquistar a liderança da geral no alto da Fóia, o francês, de 25 anos, enfrenta uma jornada teoricamente tranquila na tirada mais longa desta edição, que vai começar na cidade alentejana e terminar na capital do Algarve, depois de percorridos 211,4 quilómetros.



O pelotão vai sair de Almodôvar às 12h05, rumando à meta volante instalada ainda naquela cidade, ao quilómetro 28,8, e seguindo, depois, para Alcoutim, onde novo "sprint" intermédio distribuirá pontos para a classificação da regularidade, após terem sido cumpridos 103 quilómetros.



As duas contagens de quarta categoria da jornada, a de Pisa Barro (151,4) e Bengado (188,8) serão intercaladas pela meta volante instalada à porta do emblemático e velocipédico Restaurante Alpendre (160,2).



O final da terceira tirada será a última oportunidade para os homens mais rápidos do pelotão, nomeadamente o neerlandês Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), o francês Bryan Coquard (Cofidis), o norueguês Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) ou o belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix) lutarem por um triunfo nesta edição.



A chegada à Avenida Calouste Gulbenkian está prevista para as 17h32, sendo expectável que Gaudu não tenha problemas em segurar a amarela.



O francês da Groupama-FDJ é primeiro da geral, com um segundo de vantagem sobre o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates) e o belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), que ocupam, respetivamente, o segundo e terceiro lugares daquela classificação.