Volta ao Algarve: João Rodrigues vence 47.ª edição com segundo lugar no Malhão

O português João Rodrigues (W52-FC Porto) venceu hoje a 47.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, ao ser segundo na quinta e última etapa, no alto do Malhão, ganha pelo francês Élie Gesbert (Arkéa Samsic).