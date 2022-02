Volta ao Algarve. Primeira etapa para os "sprinters"

A ausência do ciclista da W52-FC Porto pouco muda o elenco de favoritos ao triunfo na "Algarvia", com o bloco da INEOS, com Hayter, o colombiano Daniel Martínez e um dos antigos campeões presente, o galês Geraint Thomas (vencedor do Tour2018), a ser o mais sério candidato à amarela final.



A rivalizar com a formação britânica só mesmo a Quick-Step Alpha Vinyl do outro vencedor inscrito, a estrela belga Remco Evenepoel, e também do dinamarquês Kasper Asgreen, terceiro no ano passado, com Tobias Foss (Jumbo-Visma), Stefan Küng e David Gaudu (Groupama-FDJ), Brandon McNulty (UAE Emirates), Warren Barguil (Arkéa Samsic), Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) e Ion Izagirre (Cofidis) a serem os outros candidatos ao triunfo final.



Antes de os homens da geral entrarem em cena, a primeira etapa vai hoje oferecer o protagonismo aos "sprinters", nomeadamente o neerlandês Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), vencedor da classificação por pontos da última Vuelta, e o belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix).



Os 167 ciclistas, de 25 equipas, 10 das quais no WorldTour, terão 199,1 quilómetros para percorrer, a partir de Portimão, onde a partida simbólica será dada às 12h15.



Em São Bartolomeu de Messines, ao quilómetro 54,6, está instalada a primeira meta volante do dia, que é antecedida pela contagem de quarta categoria de Aldeia de Matos (39,1), com a segunda montanha do dia, a terceira categoria de Nave, a ser transposta aos 97,8 quilómetros.



Seguem-se os "sprints" intermédios de Aljezur (128,3) e de Vila do Bispo (162,7), antes de o pelotão rumar à Avenida dos Descobrimentos, em Lagos, com a chegada prevista para as 17h23.