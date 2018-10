Volta ao Algarve regressa a Portimão em 2019

Lusa Comentários 18 Out, 2018, 16:19 | Outras Modalidades

A corrida portuguesa, que integra o circuito europeu de ciclismo, está de volta a Portimão – num ano em que a cidade será europeia do desporto -, sete anos após ter recebido a meta final da prova (2012), na altura com a vitória do ciclista britânico Bradley Wiggins, retirado desde 2016.



Na edição de 2018, a corrida contou com a presença de 13 das 18 equipas do World Tour e com 19 corredores do ‘top 100’ mundial, entre os quais o britânico Geraint Thomas (vencedor da prova em 2015 e 2016), que, meses depois, viria a ganhar a Volta a França.



A organização do evento adianta que o percurso está ainda a ser desenhado, mas assegura as mesmas características dos últimos anos: duas etapas com previsível chegada ao ‘sprint’, um contrarrelógio individual e as subidas à Fóia e ao Alto do Malhão.