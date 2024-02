Volta ao Algarve. Remco Evenepoel conquista prova pela terceira vez

O belga Remco Evenepoel segurou a liderança, conquistada no contrarrelógio de sábado, com o segundo lugar na quinta e última etapa, que partiu de Faro, com o mesmo tempo do vencedor, o colombiano Daniel Martínez, que defendia o título conquistado em 2023.

Evenepoel, de 24 anos, concluiu a corrida com 43 segundos de vantagem sobre Martínez, igualando o feito do português Belmiro Silva que venceu as edições de 1977, 1981 e 1984.