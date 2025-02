Volta ao Algarve. Roglic e Vingegaard em duelo

Escolhida por "Rogla" e pelo dinamarquês da Visma-Lease a Bike para arrancarem a época, a 51.ª "Algarvia" tem uma concentração invulgar de figuras do pelotão (e para todos os gostos), reunindo três dos elementos do denominado "Big 6" do ciclismo – o outro é Wout van Aert -, além de vencedores de grandes Voltas, como Geraint Thomas e Sepp Kuss, e de corredores carismáticos como Julian Alaphilippe ou Biniam Girmay, ambos em estreia na prova, sem esquecer os campeões olímpicos Iúri Leitão e Rui Oliveira.

Além de Thomas, que elegeu a "Algarvia" para o seu périplo de despedida do pelotão – o campeão do Tour2018 ganhou a prova portuguesa em 2015 e 2016 -, a formação britânica traz a Portugal o italiano Filippo Ganna e o norueguês Tobias Foss, respetivamente segundo e quarto da geral em 2023, e o neerlandês Thymen Arensman, quinto no ano passado.



Com o campeão em título Remco Evenepoel ausente – sofreu um acidente enquanto treinava em dezembro e estará fora de competição até abril -, são vários os pretendentes a suceder ao belga, nomeadamente Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), ainda longe da sua melhor versão depois da grave queda que sofreu no Giro2013, ou o jovem italiano Antonio Tiberi, o quinto classificado da última ‘corsa rosa’, que contará com o português Afonso Eulálio entre os companheiros da Bahrain Victorious.



E não faltarão "emigrantes" nacionais nesta Volta ao Algarve, que promoverá o reencontro na estrada dos campeões olímpicos de madison Iúri Leitão (Caja Rural) e Rui Oliveira, que estará acompanhado do irmão Ivo e de António Morgado, vencedor no domingo da Clássica da Figueira, no "sete" da UAE Emirates, numa participação apadrinhada pelo veterano Rui Costa (EF Education-EasyPost), o mais consistente português na prova na última década - foi terceiro em 2014, quarto em 2020 e quinto em 2013 e 2012.



O elenco de luxo desta "Algarvia", que inclui ainda o veterano Romain Bardet (Picnic PostNL), tal como Thomas também numa "tournée" de despedida, estende-se aos candidatos às vitórias em etapas, como Van Aert, vencedor em Tavira no ano passado, Julian Alaphilippe (Tudor), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) ou o promissor sprinter Arnaud De Lie (Lotto).