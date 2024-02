Volta ao Algarve: Rui Costa abandona na sequência de queda

O campeão mundial de fundo de 2013 caiu, juntamente com outros ciclistas, nomeadamente o neerlandês Thymen Arensman (INEOS), quando estavam decorridos cerca de 115 quilómetros da tirada e acabou por abandonar, confirmou a organização.



Décimo classificado no ano passado, Rui Costa é o português mais consistente na ‘Algarvia’ na última década: além de ter subido ao pódio final como terceiro classificado em 2014, foi quarto em 2020 e quinto em 2013 e 2012.



Nesta Volta ao Algarve, o poveiro de 37 anos era 64.º da geral, a mais de seis minutos do camisola amarela, o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe).