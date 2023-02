Volta ao Algarve. Sprinters têm última oportunidade na etapa mais longa da 49.ª edição

Depois de conquistar a liderança da geral no alto da Fóia, o dinamarquês da EF Education-EasyPost, de 30 anos, enfrenta uma jornada teoricamente tranquila na tirada mais longa desta edição, que vai começar na ‘capital’ do Algarve e terminar em Tavira, depois de percorridos 203,1 quilómetros.



O pelotão vai sair de Faro às 10:40, rumando às duas contagens de montanha da jornada, as terceiras categorias de Portela da Corcha (63,4) e Cachopo (78,3).



Antes do sprint final, a meta volante de Vila Real de Santo António distribuirá segundos de bonificação ao quilómetro 178,5.



O final da terceira tirada será a última oportunidade para os homens mais rápidos do pelotão, nomeadamente o norueguês Alexander Kristoff (Uno-X) ou o neerlandês Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), que ainda procura isolar-se como o ciclista no ativo com mais vitórias na ‘Algarvia’.



A chegada à Avenida Zeca Afonso, em Tavira, está prevista para as 15:59, sendo expectável que Cort não tenha problemas em segurar a amarela.



O ciclista da EF Education-EasyPost é primeiro da geral, com quatro segundos de vantagem sobre o belga Ilan van Wilder (Soudal Quick-Step), segundo, e seis sobre o português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), que fecha o pódio daquela classificação.