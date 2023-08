Volta chega a Castelo Branco

Primeiro camisola amarela desta edição, o corredor de 31 anos recuperou a liderança da geral no sábado, na terceira tirada, e parte para os 184,5 quilómetros entre Estremoz e Castelo Branco com dois segundos de vantagem sobre João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) e quatro sobre o alemão Lukas Meiler (Voralberg), respetivamente segundo e terceiro.



Na véspera da subida à Torre, Reis deve perder novamente a amarela, uma vez que a chegada à Avenida Nuno Álvares, prevista para as 17:26, é tradicionalmente palco da festa de sprinters, como aconteceu no ano passado, quando Matias ali ganhou.



Mas antes de lá chegarem, os ciclistas encontram duas metas volantes, em Alter do Chão, e Portalegre, situadas, respetivamente, aos 52,1 e aos 86,4 quilómetros, que irão distribuir os primeiros segundos de bonificação.



Antes de cruzar o último sprint intermédio da jornada, em Vila Velha de Ródão (154,6), o pelotão sobe o Monte Paleiros (94,1) e a Serra de São Miguel (148,5), ambas classificadas como de terceira categoria, a mesma categorização atribuída ao Retaxo, localizado ao quilómetro 171,3.