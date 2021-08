Volta: Nem a máscara escondeu a felicidade de Ben King

Comece-se a história pelo momento feliz do norte-americano da Rally Cycling, que escapou do pelotão logo nos quilómetros iniciais juntamente com outros 10 corredores, e se isolou nos derradeiros 15 para interromper uma ‘seca’ de resultados que durava desde a Volta a Espanha de 2018.



“Conseguem ver-me sorrir, conseguem ver quão feliz eu estou?”, perguntou aos jornalistas, apontando para a máscara que escondia o sorriso, mas não os olhos felizes, de quem tinha acabado de somar a segunda vitória da sua equipa na 82.ª edição da prova portuguesa, diante de Alastair Mackellar (Israel Cycling Academy), segundo a nove segundos, e Tom Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces), terceiro a 15.



Num dia sem alterações na geral individual, à exceção dos dois segundos recuperados por Mauricio Moreira, foi o desentendimento entre os homens da Efapel, nomeadamente António Carvalho, relegado para a última posição do grupo que cortou a meta a 08.13 minutos por ‘sprint’ irregular, e Joni Brandão (W52-FC Porto) o único verdadeiro ponto de interesse nesta luta tão particular.



Contudo, hoje, a covid-19 voltou a deixar em segundo plano as incidências da corrida, com o pelotão a sair de Viana do Castelo, para os 182,4 quilómetros até Fafe, encabeçado por um Alejandro Marque taciturno – o sorriso do galego esfumou-se no momento em que soube que iria herdar a camisola amarela de Daniel Freitas, afastado da prova devido a um terceiro caso de covid-19 na equipa da Rádio Popular-Boavista.



Novamente líder da geral, o galego de 39 anos voltou a demonstrar toda a sua classe, prestando homenagem ao ‘boavisteiro’, ao ‘rabiscar’ o nome de Freitas na camisola que envergou na sexta etapa e ao chamar a atenção aos fotógrafos para a inscrição que colocou na parte superior direita da sua amarela.



Quatro quilómetros depois da partida real, já King, Mackellar e o seu companheiro Mason Hollyman, Wirtgen, Juan Diego Alba (Movistar), Isaac Canton (Burgo-BH), Pedro Paulinho (Tavfer-Measindot-Mortágua), Roniel Campos (Louletano-Loulé Concelho), Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO), Marvin Scheulen (LA Alumínios-LA Sport) e Bruno Silva (Antarte-Feirense) andavam na frente.



Formada a fuga do dia, o pelotão ‘parou’, com o Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel a abdicar outra vez da perseguição e a deixar o grupo ganhar mais de 10 minutos, numa tentativa de forçar outros – W52-FC Porto e Efapel – a perseguir.



Com Bruno Silva, o mais bem classificado, a mais de 15 minutos da amarela – acabou por ser premiado com a camisola da montanha, uma classificação que venceu em 2015 -, a fuga teve luz verde para triunfar, com as ‘escaramuças’ entre os escapados a começarem a mais de 40 quilómetros da meta, mas a só resultarem quando o norte-americano da Rally Cycling atacou já com Fafe à vista.



King, provavelmente o ciclista em prova com melhor currículo – ganhou duas etapas na Vuelta em 2018, foi campeão nacional em 2010, e venceu uma etapa na Volta à Califórnia e no Critério Internacional, além de ter passado por equipas como a RadioShack e a Dimension Data, do WorldTour -, fez um verdadeiro contrarrelógio até à meta, que cortou com o tempo de 04:22.00 horas.



“Tenho trabalhado muito depois de uma temporada complicada no ano passado, com tudo o que aconteceu. Estou extremamente orgulhoso por ter conquistado esta vitória para a Rally Cycling e para a minha mulher e o meu filho de 10 meses que chegaram hoje à Europa. Vou vê-los quando esta corrida acabar... eles fazem realmente muitos sacrifícios por mim”, enalteceu o corredor de 32 anos.



Mais de oito minutos depois de King, cortou a meta Moreira, enquanto, lá atrás, Carvalho ‘tapava’ o seu arquirrival Brandão para impedir que o ‘portista’ chegasse ao seu companheiro uruguaio. O desvio de trajetória do homem da Efapel valeu-lhe a despromoção ao último lugar do grupo, além de um grande alarido no final: Javier Moreno procurou Brandão, com elementos do ‘staff’ das equipas a evitarem mal maiores e o desentendimento a ser posteriormente sanado em várias conversas entre os elementos das duas equipas.



Promovido à condição de amarela à partida, Marque segurou a liderança à chegada, mantendo os cinco segundos de vantagem sobre Amaro Antunes (W52-FC Porto) e 25 sobre Frederico Figueiredo (Efapel), terceiro a 25.



Moreira, penalizado em 40 segundos por duplo abastecimento irregular na etapa da Torre, é quarto, e vai partir para a sétima etapa, uma dura ligação de 193,2 quilómetros entre Felgueiras e Bragança a 01.01 minutos do primeiro da geral.