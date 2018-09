Vuelta: Alexandre Geniez vence ao sprint, Jesus Herrada novo líder

Lusa Comentários 06 Set, 2018, 16:33 | Outras Modalidades

Geniez cumpriu 181,1 quilómetros entre Mondoñedo e Mañón, com duas contagens de montanha de terceira categoria, em 4:22.59, batendo o holandês Dylan van Baarle (Sky) e o ucraniano Mark Padun (Bahrain).



Herrada foi apenas 16.º, a 2.32, mas Yates, que seguia no pelotão com os principais favoritos, cruzou a meta a mais de 11 minutos - o espanhol, que não está entre os favoritos, tem agora vários minutos de vantagem para o segundo.



Na sexta-feira disputa-se a 13.ª etapa, uma ligação de 174,8 quilómetros entre Candás e Valle de Sabero, com uma contagem de terceira categoria e duas de primeira, a derradeira na chegada ao Alto de la Camperona.