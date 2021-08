Vuelta: Campeão olímpico Richard Carapaz abandona corrida

Numa publicação na rede social Twitter, os britânicos dão conta do abandono, que os deixa “tristes”, sem darem conta das razões médicas para a decisão.



O equatoriano vinha de um terceiro lugar na última Volta a França e da vitória em Tóquio2020, numa época em que o campeão do Giro de 2019 venceu ainda a Volta à Suíça.



Nos últimos dias, uma das apostas da INEOS, que conta com o colombiano Egan Bernal e o britânico Adam Yates no ‘oito’ para a Vuelta, tinha entrado atrasado em várias chegadas, seguindo à entrada para a 14.ª tirada no 49.º posto.



O norueguês Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) é o camisola vermelha da prova, que hoje teve no francês Romain Bardet (DSM) o vencedor da etapa.