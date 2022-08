Vuelta: Jay Vine impõe-se na oitava etapa, Evenepoel segura liderança

Vine somou o seu segundo triunfo na presente edição da Vuelta, depois do êxito na quinta-feira, em Pico Jano, voltando a destacar-se em solitário na chegada a La Fancuaya, após 153,4 quilómetros, em 04:05.26 horas.



O espanhol Marc Soler (UAE Emirates) chegou 43 segundos depois, antes do grupo dos principais candidatos, entre os quais Evenepoel, o espanhol Enric Mas (Movistar) e o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), 01.20 depois, enquanto o português João Almeida (UAE Emirates) não foi além do 12.º posto, a 02.10.



Na classificação geral, Evenepoel segue com a camisola vermelha, com Mas a 28 segundos e Roglic, tricampeão, a 01.01, enquanto Almeida subiu dois lugares, para o oitavo, a 02.44.



No domingo, o pelotão da Vuelta vai disputar a nona etapa, com os 171,4 quilómetros entre Villaviciosa e Les Praeres, em Nava, onde culmina com um prémio de montanha de primeira categoria a viagem, que conta mais quatro contagens, outra de primeira, uma de segunda e duas de terceira.