Vuelta: Jesús Herrada vinga a fuga para dar novo triunfo a Espanha

A Espanha não tinha uma etapa ganha em ‘grandes Voltas’ desde 2020 mas, depois de Marc Soler já ter posto fim ao jejum, desta feita foi Herrada a erguer os braços.



Bateu ao ‘sprint’ os outros companheiros de fuga e concluiu os 190 quilómetros entre Camargo e Cistierna em 4:30.58 horas, à frente do italiano Samuele Battistella (Astana), segundo, e do britânico Fred Wright (Bahrain-Victorious), terceiro.



As contas do ‘top 10’ da geral não mudaram e Evenepoel segue na frente, com o francês Rudy Molard (Groupama-FDJ) em segundo lugar, a 21 segundos, e o espanhol Enric Mas (Movistar) em terceiro, a 28 segundos. O português João Almeida (UAE Emirates) é 10.º, a 1.54 minutos.



A história do dia resumiu-se à formação da fuga, que incluiu Fred Wright, um habitual nome nos últimos anos entre fugitivos, e à dúvida sobre se o pelotão iria persegui-la para ‘forçar’ uma chegada ao ‘sprint’, mesmo que uma subida de primeira categoria no traçado pudesse afastar os velocistas puros, ou ‘entregar’ a etapa antes de dois dias de alta montanha.



Acabou por acontecer uma mistura das duas: alguns ‘sprinters’ perderam contacto com o pelotão, mas não houve entendimento de várias equipas na hora de perseguir, e a poucos quilómetros do fim ficou claro que a vitória estaria na frente.



Aí, Wright teve novo ‘azar’, continuando a somar segundos e terceiros lugares em etapa, ainda a ‘bater à porta’ de uma vitória nas ‘grandes Voltas’. Lançou o ‘sprint’ primeiro, permitindo aos adversários, sobretudo Herrada, aproveitar para o bater em cima da linha de meta.



O espanhol já tinha vencido uma etapa da Vuelta, em 2019, mas numa chegada em alto, e a façanha ao ‘sprint’ não deixa de ser surpreendente no meio de um palmarés de trepador.



“Foi um dia muito duro e muito rápido, no qual foi difícil formar a fuga e criar vantagem. (...) No final, sabia que todos estavam cansados, mesmo que me sentisse com boas pernas”, descreveu.



O espanhol aproveitou a precipitação de Wright e protegeu-se do vento até conseguir superá-lo, bem como a Battistella, um trio que fez parte de um “muito bom entendimento” ao longo do dia, o que permitiu aos fugitivos discutirem entre si a vitória.



O pelotão chegou 29 segundos depois, com o irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe) à frente, em sexto, ampliando a vantagem na classificação por pontos, e sem provocar mudanças na geral.



Além de João Almeida, que hoje foi 66.º e manteve o 10.º posto na geral, Nelson Oliveira (Movistar) chegou integrado no pelotão, subindo ao 37.º lugar, após cortar a meta em 57.º.



Ivo Oliveira (UAE Emirates), que caiu na quinta-feira, foi hoje 151.º e subiu seis lugares, para 162.º da geral.



No sábado, regressa a alta montanha, na oitava etapa, com uma ligação entre La Pola Llaviana e o alto do Colláu Fancuaya, com 153,4 quilómetros cronometrados.