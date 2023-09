Vuelta: Lennard Kämna vence nona etapa, Sepp Kuss segue líder

Kämna, de 26 anos, cumpriu os 184,5 quilómetros entre Cartagena e Collado de la Cruz de Caravaca em 04:28.59 horas, fazendo vingar a fuga com um triunfo a solo, 13 segundos mais rápido que o italiano Matteo Sobrero (Jayco-AlUla), segundo, e 01.12 minutos do que o australiano Chris Hamilton (dsm-firmenich), terceiro.



As contas da geral, cujos tempos foram tirados a pouco mais de dois quilómetros da meta devido ao mau tempo que se fazia sentir nas últimas centenas de metros da tirada, deixam Kuss na frente, com o espanhol Marc Soler (UAE Emirates) em segundo e o francês Lenny Martinez (Groupama-FDJ) em terceiro.



Na segunda-feira, o pelotão aproveita o primeiro dia de descanso desta edição da Vuelta.