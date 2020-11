Vuelta: Magnus Cort vence 16.ª etapa, Rui Costa terceiro no "sprint"

O dinamarquês Magnus Cort (Education First) venceu hoje a 16.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, em que Rui Costa (UAE Emirates) foi terceiro, com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a reforçar a liderança da geral.