Vuelta: Odd Christian Eiking arrebata liderança após vitória de Storer

Storer repetiu o triunfo da sétima etapa, ao chegar isolado à meta, após os 189 quilómetros entre Roquetas de Mar e Rincón de la Victoria, em 04:09.21 horas, menos 22 segundos do que o primeiro grupo perseguidor, que integrava Christian Eiking.



O esloveno Primoz Roglic, que detinha a camisola vermelha de líder, sofreu uma queda quando seguia entre o grupo de favoritos e terminou a tirada na 37.ª posição, 11.49 minutos depois do vencedor, juntamente com o espanhol Enric Mas (Movistar), o colombiano Miguel Ángel López (Movistar) e o australiano Jack Haig (Bahrain-Vicorious).



Na classificação geral, Eiking lidera com 58 segundos de vantagem sobre o francês francés Guillaume Martin (Cofidis), que hoje foi 12.º na etapa, a 51 segundos de Storer, e 02.17 minutos de Roglic, agora terceiro.



Na quarta-feira, o pelotão da 76.ª edição da Vuelta vai enfrentar os 133,6 quilómetros da 11.ª etapa, entre Antequera e Valdepeñas de Jaén.