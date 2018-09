Vuelta: Óscar Rodrigues vence 13.ª etapa, Jesus Herrada continua na liderança

Lusa Comentários 07 Set, 2018, 16:33 / atualizado em 07 Set, 2018, 17:27 | Outras Modalidades

Rodrigues, de 23 anos, destacou-se do polaco Rafal Majka (Bora-hansgrohe) e o belga Dylan Teuns (BMC), os seus dois companheiros de fuga na derradeira fase da subida com 14% de inclinação, após cumprir os 174,8 quilómetros entre Candás e o Alto de la Camperona em 4:17.05 horas.



No sábado disputa-se a 14.ª tirada, com 171 quilómetros entre Cistierna e Les Praeres, em Nava.