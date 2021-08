Vuelta: Philipsen volta a vencer e Elissonde é o novo líder

No final dos 184,4 quilómetros, entre Tarancón e Albacete, Philipsen, que já tinha vencido a segunda etapa, impôs-se no 'sprint' final, em 4:24.41 horas, à frente do holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep) e do italiano Alberto Dainese (DSM).



Na geral, Elissonde beneficiou da queda do anterior camisola vermelha, o estónio Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert), a cerca de 11 quilómetros da meta, para subir à liderança, com cinco segundos de avanço sobre o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e 10 sobre o francês Lilian Calmejane (AG2R Citroen).



Na quinta-feira corre-se a sexta etapa, com uma ligação de 158,3 quilómetros, entre Requena e Alto da Montanha de Cullera, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de terceira categoria.