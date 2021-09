Vuelta: Primoz Roglic vence 17.ª etapa e é novo líder da geral

O vencedor da Vuelta em 2019 e 2020 foi o mais forte na ligação de 185,8 quilómetros entre Unquera e Lagos de Covadonga, que concluiu em 04:34.45 horas, 1.35 minutos à frente de um grupo de favoritos, no qual o norte-americano Sepp Kuss, seu colega de equipa, foi segundo classificado, e o colombiano Miguel Ángel López (Movistar) foi terceiro.



Na geral, o esloveno é o novo camisola vermelha, com 2.22 de vantagem para o espanhol Enric Mas (Movistar) e 3.11 para López, terceiro, com o norueguês Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) a perder a liderança.



Na quinta-feira, a 18.ª etapa liga Salas a Altu d’El Gamoniteiru em 162,6 quilómetros, em nova tirada de alta montanha, culminando pelo segundo dia seguido numa subida de categoria especial.