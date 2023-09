Vuelta: Primoz Roglic vence oitava etapa, Sepp Kuss assume liderança da geral

Roglic, que venceu a Vuelta entre 2019 e 2021, cumpriu os 165 quilómetros entre Dénia e Xorret de Catí em 04:13.52 horas, batendo num sprint restrito o belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), campeão em 2022 e hoje segundo, e o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates), terceiro, com o português João Almeida (UAE Emirates) no sexto lugar, a dois segundos.



Nas contas da geral, em que Almeida é 11.º a XX da camisola vermelha, o novo líder é Sepp Kuss, com o espanhol Marc Soler (UAE Emirates) em segundo, a 43 segundos, e o francês Lenny Martinez (Groupama-FDJ) em terceiro, a um minuto.



No domingo, a nona etapa, que antecede o primeiro dia de descanso, liga Cartagena a Collado de la Cruz de Caravaca em 184,5 quilómetros acidentados, incluindo uma chegada em alto.