Vuelta: Primoz Roglic vence quarta etapa e assume liderança da geral

Roglic, de 32 anos, cumpriu os 152,5 quilómetros entre Vitoria-Gasteiz e Laguardia em 3:31.05 horas, o mais rápido num ‘sprint’ restrito em que o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo) foi segundo pela terceira tirada seguida, com o espanhol Enric Mas (Movistar) no terceiro posto.



Na geral, o tricampeão esloveno subiu à liderança e tem agora 13 segundos de vantagem para o colega de equipa norte-americano Sepp Kuss, segundo, e 26 segundos para um trio de ciclistas da INEOS, com o britânico Ethan Hayter a fechar o pódio.



Na quarta-feira, a quinta etapa da Vuelta liga Irún a Bilbau em 187,2 quilómetros, com cinco subidas categorizadas, duas delas de segunda categoria.