Vuelta: Roglic ganha quarta etapa no contrarrelógio, Nelson Oliveira terceiro

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) venceu hoje pela quarta vez na Volta a Espanha em bicicleta, no contrarrelógio da 13.ª etapa, e assume a liderança da geral, com Nelson Oliveira (Movistar) no terceiro lugar.