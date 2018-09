Vuelta: Thibaut Pinot vence 19.ª etapa, Simon Yates reforça liderança

Lusa Comentários 14 Set, 2018, 16:48 | Outras Modalidades

Pinot, que já tinha vencido no 15.º dia, cumpriu os 154,4 quilómetros entre Lérida e Andorra em 3:42.05 horas, cinco segundos à frente de Yates, com o holandês Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) no terceiro lugar, a 13.



No sábado, o camisola vermelha enfrenta o último grande teste à liderança na ligação entre Andorra e o Alto de la Gallina, com chegada em alto ao fim de 97,3 quilómetros.