Vuelta: Tricampeão Roglic abandona devido a queda

“Infelizmente, [Roglic] não vai estar à partida para a 17.ª etapa, após a sua queda ontem [terça-feira]. Recupera rapidamente, campeão! Tinhas planos ambiciosos para os últimos dias, mas, infelizmente, não vai poder ser assim”, lê-se no comunicado da formação neerlandesa.



Roglic, de 32 anos, venceu as últimas três edições da Vuelta e ocupava o segundo lugar da corrida, a 01.26 minutos do belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl).



O abandono precoce do chefe de fila da Jumbo-Visma ocorre um dia depois de ter caído no final da 16.ª etapa, em Tomares, quando tentava ganhar tempo ao líder da prova.



O esloveno conseguiu ‘cortar’ a diferença para o belga em oito segundos, mas, a queda sofrida nos últimos 100 metros da etapa, quando atacava o ‘sprint’, deixou-o com ferimentos no cotovelo e no joelho direito.



Já este ano, Roglic tinha desistido da Volta a França, antes do início da 15.ª etapa, para recuperar das lesões de uma queda ocorrida 10 tiradas antes.



O ‘pesadelo’ de ‘Rogla’ nas ‘grandes Voltas’ continua, depois de em 2020 ter perdido o Tour no contrarrelógio do penúltimo dia para o compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates) e de, no ano passado, ter abandonado a prova francesa também na sequência de uma queda.



Com o abandono de Roglic, Evenepoel vai partir hoje para a 17.ª tirada, entre Aracena e Monasterio de Tentudía (162,3 quilómetros), com 02.01 minutos de vantagem sobre o espanhol Enric Mas (Movistar), agora segundo classificado.



O português João Almeida (UAE Emirates) sobe também uma posição, para o sexto lugar, a sete minutos do belga, com o seu colega espanhol Juan Ayuso a ser agora terceiro da geral, a 04.49.