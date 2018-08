Vuelta: Viviani domina `sprint` e conquista 16.ª vitória da época na terceira etapa

Lusa Comentários 27 Ago, 2018, 18:49 | Outras Modalidades

O campeão italiano de fundo, de 29 anos, cumpriu os 178,2 quilómetros entre Mijas e Alhaurín de la Torre em 4:48.12 horas, batendo ao 'sprint' o compatriota Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), segundo, e o tricampeão mundial em título, o eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe), terceiro.



Em 2018, ninguém tem tantas vitórias como Viviani, medalha de ouro no omnium de ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos do Rio2016, e a 16.ª acabou por surgir numa luta em pelotão compacto, em que o velocista não teve grandes dificuldades em impor-se.



Depois de a fuga ter sido apanhada pelo pelotão, após ter perdido 'gás' depois da queda do belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal), a chegada em grupo compacto a Alhaurín de la Torre lançou os 'comboios' dos velocistas na frente.



O holandês Danny van Poppel (LottoNL-Jumbo) foi o primeiro a lançar o 'sprint', mas Viviani, que conquistou quatro etapas na Volta a Itália, impôs-se frente a Nizzolo nos últimos metros para se estrear a vencer na 'Vuelta'.



"Foi linda. Não tenho palavras para a minha equipa. (...) É difícil controlar uma etapa como esta, mas queríamos fazê-lo, e 90% das vezes estivemos em linha a cumprir. Isso é ser uma equipa", elogiou, no final, o ciclista italiano, a cumprir o primeiro ano na Quick-Step Floors depois de deixar a Sky.



Segundo Viviani, os "3.000 metros de acumulado em subida tornaram o 'sprint' difícil, mas na 'Vuelta' é sempre assim", e o resultado deixa-o "muito feliz" e com vontade de "continuar esta temporada maravilhosa".



Num dia sem grandes alterações na geral, Kwiatkowski segurou a camisola vermelha num 'top 10' inalterado, com o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), vencedor da segunda tirada, em segundo a 14 segundos, e o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) terceiro a 25.



Os quatro portugueses em prova terminaram hoje integrados no pelotão, cortando a meta com o mesmo tempo do vencedor, com Tiago Machado (Katusha-Alpecin) em 71.º, José Gonçalves (Katusha-Alpecin) em 99.º, José Mendes (Burgos-BH) em 103.º e Nelson Oliveira (Movistar) em 112.º.



Na classificação geral, Oliveira subiu quatro lugares para o 62.º posto, a 3.30 minutos de Kwiatkowski, Machado subiu sete posições para 67.º, a 4.00, Gonçalves 'saltou' 14 lugares para 94.º a 7.49, e Mendes é agora 132.º (era 159.º) a 14.35.



Na terça-feira, a quarta etapa, que liga Vélez-Málaga à Sierra de la Alfaguara, num traçado de 161,4 quilómetros, é a primeira grande tirada de montanha, com uma chegada em alto a testar os candidatos à vitória final.