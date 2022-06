Vuillermoz reencontrou-se com as vitórias e chegou à liderança do Critério do Dauphiné

O espírito combativo do corredor de 34 anos foi hoje recompensado, com Vuillermoz, que se juntou 'a posteriori', em solitário, ao quinteto de fugitivos inicial, a completar os 169,8 quilómetros entre Saint-Péray e Brives-Charensac em 4:03.34 horas, à frente do norueguês Anders Skaarseth (Uno-X) e do compatriota Olivier Le Gac (Groupama-FDJ).



O francês, que não vencia há mais de três anos -- mais concretamente desde março de 2019 -, superiorizou-se ao 'sprint' aos seus companheiros de fuga, relegando ainda o norte-americano Kevin Vermaerke (DSM) e o também francês Anthony Delaplace (Arkéa Samsic), respetivamente, para o quarto e quinto lugares, com Xandres Vervloesem (Lotto Soudal) a ser o único dos fugitivos a não chegar à meta à frente do pelotão, liderado pelo camisola amarela.



Wout van Aert bem pode 'culpar' a sua Jumbo-Visma por ter perdido a liderança da geral, uma vez que a equipa neerlandesa tardou demasiado a assumir a desorganizada perseguição, movida, a espaços, por BikeExchange Jayco e EF Education-EasyPost, e 'permitiu' que os 'escapados' do dia chegassem a Brives-Charensac com cinco segundos de avanço sobre o pelotão.



"É incrível. Passei momentos muito complicados. (...) Senti falta de vitórias", assumiu o ciclista da TotalEnergies, que sempre prometeu mais do que aquilo que alcançou, numa carreira em que a vitória numa etapa do Tour2015 permanece como o maior feito.



Graças ao triunfo de hoje, Vuillermoz conquistou a amarela, tendo três segundos de vantagem sobre Skaarseth, segundo, e quatro sobre Le Gac, terceiro.



Van Aert é agora quarto, a cinco segundos, com Ethan Hayter (INEOS), o primeiro dos grandes candidatos ao triunfo final no Critério do Dauphiné, a ser sexto, a nove segundos.



Entre os portugueses, Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) integrou o pelotão, sendo 20.º na tirada, um lugar à frente de Ivo Oliveira (UAE Emirates), e ocupa o 29.º lugar da geral, a 15 segundos do novo camisola amarela. Já Oliveira é 117.º, a 4.56 minutos de Vuillermoz.



Na terça-feira, os candidatos ao triunfo final da corrida francesa, o grande 'barómetro' de forma para a Volta a França, enfrentam o primeiro desafio, nos 169 quilómetros entre Saint-Paulien e Chastreix-Sancy, que terminam numa contagem de montanha de segunda categoria.