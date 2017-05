Warriors vencem em Utah e estão a um triunfo da final do Oeste da NBA

Lusa 07 Mai, 2017, 11:06 | Outras Modalidades

Depois de duas vitórias caseiras (106-94 e 115-104), os vice-campeões em título voltaram a impor-se no primeiro jogo fora, liderados por Kevin Durant, autor de 38 pontos (15 em 26 nos 'tiros' de campo) e 13 ressaltos.



Mesmo tendo acertado apenas três de 11 'triplos', Stephen Curry também foi determinante no triunfo dos Warriors, com 23 pontos, ao contrário de Klay Thompson, que se ficou pelos seis pontos (um em nove nos lançamentos de campo).



Nos forasteiros, destaque ainda para os nove pontos, 10 ressaltos e cinco assistências de Draymond Green e os 11 pontos do suplente Andre Iguodala.



Entre os anfitriões, o melhor foi Gordon Hayward, com 29 pontos, secundado pelo francês Rudy Gobert, que terminou o embate com 21 pontos, mesmo desperdiçando oito lances livres (sete em 15), e 15 ressaltos.



Os Warriors lideraram quase toda a primeira parte, mas, sobre o final, os Jazz conseguiram dar a volta. Chegaram ao intervalo na frente (50-49) e no terceiro período lideraram por nove pontos (62-53), até à reação dos forasteiros (70-72).



Os Jazz ainda comandaram no quarto parcial (75-74 e 79-78) e foram equilibrando os acontecimentos, mas um parcial de 9-0, rematado com três lances livres de Curry, passou o resultado para 84-95 e sentenciou o jogo, a 2.37 minutos do final.



O quarto jogo realiza-se na segunda-feira, de novo em Utah, onde os Warriors podem selar o apuramento para a final da conferência, sendo que, na NBA, nunca uma equipa virou um 0-3 nos 'play-offs'.