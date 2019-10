Washington Nationals conquistam primeira `World Series` de basebol da sua história

Na derradeira partida da final, os 'Nats' estiveram em desvantagem, por 2-0, com um 'home run' de Yuli Gurriel no segundo 'inning', que fez também o segundo ponto no quinto.



Os primeiros pontos do conjunto da capital surgiram apenas no sétimo de nove 'innings', graças a 'home runs' de Anthony Rendon e Howie Kendrick.



Nos dois derradeiros parciais, Adam Eaton, Victor Robles (2) e Yan Gomes marcaram os pontos do triunfo dos 'Nats'.



Este é o primeiro triunfo de uma equipa de Washington em 'World Series' desde 1924, ano em que os Senators se sagraram campeões.