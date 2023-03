Wawrinka afasta Holger Rune em Indian Wells

Na prova norte-americana disputada em piso duro, Wawrinka, atual 100.º da hierarquia e ex-número 3, bateu o oitavo jogador mundial em três "sets", pelos parciais de 6-2, 6-7 (5-7) e 7-5, num embate que durou duas horas e 40 minutos.O veterano jogador helvético, de 37 anos, vai agora jogar o acesso aos "quartos" - de uma prova em que foi finalista em 2017 – com o vencedor do embate entre o italiano Jannik Sinner, 13.º ATP, e o francês Adrian Mannarino, 68.º.Na sua carreira, Wawrinka soma três títulos do Grand Slam, um no Open da Austrália (2014), um em Roland Garros (2015) e outro no Open dos Estados Unidos (2016), tendo falhado apenas em Wimbledon, onde atingiu os "quartos" em 2014 e 2015.